المشهد اليمني الأول

اعتبر محافظ تعز سليم المغلس، الشائعات والأكاذيب والبطولات الوهمية التي يرددها مرتزقة العدوان بتعز، عبر منصات التواصل الاجتماعي، محاولة تضليل وحرب نفسية خاسرة، يسعون من خلالها لرفع معنويات المرتزقة في مأرب.

وقال المحافظ المغلس في تصريح “مما يثير الألم في نفوسنا أن نرى القيادات الموالية للعدوان، ترسل أبنائها إلى أرقى الجامعات في العالم، لكنها تضحي بأبناء تعز المغرر بهم وقوداً لمعاركهم الخاسرة وتقدمهم قرابين لإنتصاراتهم الوهمية”.

وأضاف “ما يزال الإتجار بتعز قائم، فتارة يغررون بالمغرر بهم بعناوين زائفة أو انتصارات وهمية وتارة يتاجرون بدمائهم ويستثمرونها عند أسيادهم، بينما نرى أسر قتلاهم تتسول في الشوارع وجرحاهم يحرقون أنفسهم أمام السفارات”.

وأشار محافظ تعز إلى أن غبار المعركة سينقشع وستتكشف الحقائق وسيكون هناك صراخ وبكاء وتراشق للاتهامات بين أدوات الارتزاق وسيبقى الجيش واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من باع دينه وأرضه وعرضه.