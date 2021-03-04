المشهد اليمني الأول

اكد نائب وزير الخارجية حسين العزي ان ثمة مبالغة في تضخيم عدد النازحين بمأرب مع أن آخر إحصائية موثقة تشير إلى 42 ألف نازح فقط لا غير.

وقال العزي في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ان المصادر الموثوقة تؤكد أن الكثير منهم بدأوا يعودون إلى صنعاء

وأضاف ان الدموع التي يذرفها البعض في هذا السياق هي حالة مرحب بها لولا أنها دموع تماسيح تحضر في المكان الخطأ وتغيب في المكان الصحيح

العزي:الأمم المتحدة مستمرة في سياسة الكيل بمكيالين

انتقد حسين العزي استمرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الحد الأدنى من لغة التوازن والتعاطي المنصف مع حقيقة ما يحدث.

وقال العزي في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر “: استمرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الحد الادنى من لغة التوازن والتعاطي المنصف مع حقيقة مايحدث أمر مؤسف للغاية وغير مفهوم

وأضاف:” فليس من المنطق توجيه إدانات غير مبررة لطرف بينما يلوذ الجميع بالصمت إزاء ما يرتكبه الطرف الآخر من فضائع القصف والحصار والإرهاب”.