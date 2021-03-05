المشهد اليمني الأول

أصدرت قوات الدعم والإسناد التابعة لما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” بيان بعد محاولة اغتيال قادة تابعين لها الخميس، في محافظة عدن جنوب اليمن.

وقال البيان بإن عناصر مجهولة استهدفت موكب قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي، وقائد أركان القوات نبيل المشوشي بعبوة ناسفة بمدينة الشعب في عدن.

وأوضح البيان أن عناصر مجهولة قامت بوضع متفجرات داخل براميل على جانب الطريق بالقرب من حاوية للقمامة وتفجيرها عن بعد، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المجندين “لم يذكر عددهم”.

إلى ذلك اعتبر ناشطون من أبناء المحافظات الجنوبية أن محاولة الاغتيال تأتي في إطار صراع “جنوبي جنوبي” حسب وصفهم، في إشارة للصراع بين أبناء الضالع ويافع.

فيما أشار ناشطون آخرون أصابع الاتهام للسعودية والإمارات بهدف خلط الأوراق لضمان سيطرتهم على الفصائل التابعة والممولة من الرياض وأبوظبي.

ردود الفعل تواصلت من قبل بعض الناشطين من أبناء المحافظات الجنوبية سخروا خلالها من محاولات اتهام صنعاء، بالوقوف خلف العملية معتبرين، أن عدن تحولت إلى ارضية للصراع بين “الانتقالي” وحزب الاصلاح، ولا يستبعد أن يكون الأخير هو من اقدم على تنفيذ محاولة اغتيال “الوالي” و “المشوشي. معتبرين أن “مليشيا حزب الإصلاح اعتاد على مثل هذه العمليات” حسب وصفهم.

الجدير ذكره أنه ومنذ عودة “حكومة المرتزقة” أواخر ديسمبر الماضي شهدت عدن تصاعد في عمليات التفجيرات والاغتيالات.