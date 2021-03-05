المشهد اليمني الأول

اكدت القنصلية الامريكية في جدة عن ورود تقارير تتحدث عن هجمات جوية في وقت مبكر من صباح الخميس 4 مارس 2021م على منشآت ارامكو بالقرب من مطار جدة الدولي وتسببت في تعطيل الرحلات الجوية وكذلك على قاعدة القوات الجوية السعودية في خميس مشيط وجيزان

وأشارت الى ان التقارير تشير الى وجود هجمات مدمرة واحيانا مميتة ضد مجموعة من الاهداف ووصف تقرير استشاري للقنصلية الامريكية الهجمات بانها اقليمية معادية للسعودية استهدفت مطار ابها الدولي

وحذر التقرير موظفي البعثة الامـريكية وعائلاتهم من استخدام المطار دون العودة الى رئيس البعثة وكانت الخارجية الامريكية قد حذرت في وقت سابق من يوم الخميس رعاياها من السفر الى السعودية واستخدام مطار ابها.

وكان ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد اعلن عن استهداف محطة أرامكو التحويلية في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس2 كما أعلن عن ضرب هدف هام في قاعدة خالد الجوية فجر الخميس .