المشهد اليمني الأول

أطلق السعوديين الليلة حملة على تويتر تدعو للتخلي عن القدس، تحت وسم #قبله_اليهود_لاتعني_لنا وذلك اعتراف منهم إلى ان المسجد الأقصى هي قبلة لليهود الصهاينة

وغرد سعودي اخر أن فلسطين ليست قضيتهم، وأن القضية الفلسطينية قضية وهمية أرخص من كوب القهوة.

كما دعا الاعلامي والباحث الصهيوني في كيان الاحتلال الصهيوني “إيدي كوهين” للمشاركة في هذه الحمـلة.

وياتي ذلك بعد صدور تقرير حظر خاشقجي الذي اتهم ولي العهد بن سلمان بقتل او اصدار امر القتل للصحفي خاشقجي

ويشير مراقبون بان هذة الحملة التويترية تمهد الى دفع بن سلمان الى خيانة التطبيع وبشكل مُعلن والدخول في حلف عسكري مع الكيان الصهيوني لمواجهة محور المقاومة كثمن لتجميد قانون حظر خاشقجي وكأنه لم يكن .