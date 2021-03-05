المشهد اليمني الأول

زار قائد محور همدان اللواء يحيى عبدالله الرزامي، الخميس، أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في الخطوط الأمامية في أطراف مدينة مأرب.

وأطلع اللواء يحيى الـرزامي في الزيارة الميدانية على سير العمليات العسكرية والإنتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة مأرب والمواقع والجبال الإستراتيجية المحررة مؤخراً والمطلة على المدينة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إشاعة قنوات ووسائل إعلام تحالف العدوان خبر إستشهاد اللواء يحيى الرزامـي في جبل البلق بمديرية صرواح غرب مدينة مأرب، وتعليقاً على هذه الشائعات قال اللواء الرزامي إن تحالف العدوان ومرتزقته يحاولون رفع معنويات جنودهم بعد الهزائم الكبيرة التي منيوا بها مؤخراً بإشاعة أخباراً لا أساس لها من الصحة.

فيديو |