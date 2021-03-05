المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف سلاح الجو المسير مواقع هامة في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة فجر اليوم الجمعة.

وأكد العميد يحيى سريع أن سـلاح الجو المسـير تمكن من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة.

وأضاف العميد سريع في تغريدة له “يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز.

وكان قد أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد سريع فجر الأمس الخميس عن استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جدة.

وأوضح العميد سريع عبر صفحته على موقع “تويتر”، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ مجنح من نوع قدس 2 شركة أرامكو في مدينة جدة فيما استهدف سلاح الجو المسير موقعاً هاماً داخل قاعدة خميس مشيط جنوب المملكة، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي رداً على تصعيد التحالف السعودي من اعتداءاته واستمراره بالحصار على اليمن.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة اليمنية 28 فبراير عن عملية توازن الردع الخامسة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على أهداف حيوية في مدن سعودية منها الرياض.

يأتي ذلك رداً على عدوان وحصار مستمر فاقم من المعاناة الإنسانية في البلد الذي تعتبره الأمم المتحدة موصوفاً بأم الكوارث في العالم