المشهد اليمني الأول

نفذ سلاح الجو المسير ، اليوم الجمعة ، هجوما كبيرا هو الثاني من نوعه خلال ساعات على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط .

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا كبيرا على عدد من الأهداف الهامة والحساسة ظهر اليوم الجمعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله .

وأوضح العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في اطار الرد المشروع على التصعيد الجوي الكبير لقوى العدوان وحصاره الشامل على بلدنا.

وكان سلاح الجو المسير قد نفذ فجر اليوم عملية هجومية على مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k، محققا إصابات دقيقة.

يشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية كثفت من استهدافها للعمق السعودي خلال الأيام الماضية، مستهدفة مواقع هامة وحيوية في عاصمة العدوان السعودي الرياض وجدة وعسير وجيزان ونجران بالصواريخ الباليستية والمجنحة وأسراب من الطيران المسير.