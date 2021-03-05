المشهد اليمني الأول

أدان فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ومكتب الصحة بمحافظة تعز، المجزرة المروعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق المواطنين في حي الجملة بمديرية صالة.

وأشار مجلس الشؤون الإنسانية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى، مؤكداً أن استهداف الأحياء السكنية، جريمة حرب لاتسقط بالتقادم.

وقال البيان إن المجلس يضع هذه الجريمة بحق أطفال اليمن أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي لطالما تغاضت عن قتل وجرح المدنيين في مختلف المحافظات جراء غارات طيران العدوان الأمريكي السعودي وقصف المرتزقة.

وأضاف البيان “كما يضع مجلس الشؤون الإنسانية هذه الجرائم أمام عيون كل المغرر بهم ممن يؤيدون العدوان أويبررون جرائمه أو يقاتلون تحت رايته حجة عليهم أمام الله والناس”.

ودعا الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية إزاء هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

كما أكد مكتب الصحة أن استهداف الأحياء السكنية انتهاك للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني ، محملاً المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء صمته المخزي على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق أبناء المحافظة .

ودعا البيان المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها ورصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها .