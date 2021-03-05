المشهد اليمني الأول

افادت مصادر قبلية بمأرب، اليوم الجمعة، عن اشتداد المعارك بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدثان بجبهات مأرب بعد توقفها لأيام.

وافادت المصادر، عن تقدمات كبيرة للجيش واللجان الشعبية، بالسيطرة على مواقع جديدة كانت بقبضة مرترقة العدوان.

واكدت المصادر، عن مجزرة كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان اثناء السيطرة على مواقع جديدة، بينهم قيادات كبيرة تابعة للواء الصقور.

كما أكدت المصادر عن استقبال مستشفيات مـأرب اليوم لأكثر من 100 مرتزق مابين قتيل وجريح، خسائر معارك اليوم بجبهة الكسارة، اضافة الى استهداف طيران العدوان لمرتزقته بغارات وصفوها بالخاطئة خلفت عشرات القتلى.

وأكدت المصادر ان من بين صرعى المرتزقة قائد كتيبة تابعة للواء الصقور المرتزق معين الواري، مع ثلاثة من مرافقيه.