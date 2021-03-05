المشهد اليمني الأول

اعلن الحرس الثوري في إيران، اليوم الجمعة، إحباط عملية اختطاف طائرة مدنية كانت متوجهة من مدينة أهواز إلى مدينة مشهد.

وأوضح حرس الثورة في بيان أنه تم احباط مؤامرة خطف طائرة من طراز Fokker 100 تابعة لشركة الخطوط الوطنية الايرانية برقم الرحلة 334 ،

والتي اقلعت في الساعة 22:10 من مساء الخميس بعد تأخر تحليقها من مطار أهواز إلى مشهد، من خلال يقظة قوات وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار أصفهان واعتقل خاطفوها.

وأضاف البيان: إن منفذ المؤامرة كان يعتزم الهبوط بالطائرة في مطار إحدى الدول الواقعة على الخليج .

وتابع البيان: غادر ركاب الطائرة إلى وجهتهم بصحة جيدة برحلة بديلة.والتحقيق مستمر حول أبعاد هذه المؤامرة.