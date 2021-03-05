المشهد اليمني الأول

قالت مصادر طبية وأخرى عسكرية إن مستشفيات مأرب استقبلت اليوم الجمعة ما لا يقل عن 100 قتيل وجريح من مرتزقة العدوان من جبهتي الكسارة والمشجح لقوا مصرعهم أثناء عملية هجومية واسعة لقوات الجيش واللجان الشعبية.

وأكدت المصادر أن من بين الجرحى قائد جبهة الكسارة العميد المرتزق عبدالله محمد الحمزة (أبو منيرة المرقشي) وإصابته بليغة.

ونشر ناشطون موالون لتحالف العدوان أسماء عدد من القتلى الذين لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية بينهم:

المرتزق معين الوالي قائد كتيبة في لواء الصقور

المرتزق توفيق فراس الجهمي

المرتزق مرسل صالح صالح فرحان بن جلال

المرتزق محمد بن عوض السريحي

المرتزق توفيق بن صالح بن مبارك

المرتزق مردف الوائلي

المرتزق سالمين فضل الصمه

المرتزق عبدالوهاب بن حزيم الجهمي

المرتزق عبدالله غراب الجهمي

المرتزق علي صالح القانصي

المرتزق عبدالله الشندقي

المرتزق عبد الخالق صبر

وتمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على أهم المواقع في جبهتي الكسارة والمشجح شمالي غرب مأرب.