المشهد اليمني الأول

أدانت قيادة محافظة تعز والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومختلف القطاعات الصحية والتربوية بالمحافظة الجريمة الوحشية التي ارتكبها مرتزقة تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الأبرياء والمدنيين في مديرية صالة أدت الى استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين أغلبهم إصابتهم خطيرة .

وأكدت قيادة محافظة تعز والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومختلف القطاعات في بياناتها الصادر عنها اليوم، أن العدوان ومرتزقته تجاوزوا كل حدود الأخلاق والقيم الإنسانية والعهود والمواثيق الدولية بما يرتكبونه من جرائم وعلى مرئى ومسمع من دول العالم.

وطالبت البيانات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين الابرياء في المحافظة التي ما كان لها أن تستمر لولا تغاضي وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال.