المشهد اليمني الأول

تمكنت حملة أمنية في شرعب السلام بمحافظة تعز من قتل أحد المجرمين الفارين من وجه العدالة، بعد مقاومته القاء القبض واطلاق النار على رجال الامن.

وأوضح أمن المحافظة أن حملة أمنية تم تنفيذها لضبط المدعو عبدالله خالد عبده العسالي والذي ارتكب جريمة قتل المجني عليه ” علي عبدالله نصر سعيد فرحان ” في تاريخ 2019/8/6م

و عند وصول الحملة الأمنية قام المتهم بمباشرة إطلاق النار ومقاومة الحملة الأمنية مما استدعى الأمر للرد عليه وقتله، والقاء القبض على شريكه المدعو “محمد حمود علي قحطان” والذي قام بإطلاق النار على الحملة.

وفي وقت أخر اليوم الجمعة، ضبط مركز شرطة ١٤ أكتوبر بمديرية التعزية بمحافظة تعز، المدعو جبران عبده عبدالله الذماري، بتهمه قتل المجني عليه أيوب محمد ناجي القحيمي .

وأوضح مدير مركز الشرطة أن المتهم قام بطعن المجني عليه في سوق مفرق شرعب.

وتم إحالته للإجراءات القانونية.