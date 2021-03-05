المشهد اليمني الأول

لم يكتفوا بايقاف المطارات السعودية باستهداف مرابض الطائرات الحربية لشلّ الطلعات الجوية المساندة لمعركة مأرب، بل تجاوزوا ذلك الى إستهداف أرامكو التي تمثل عصب الإقتصاد السعودي، وتم استدافها بصاروخ باليستي وليس بطائرات مسيّرة، مايؤكد هدفهم الإضرار وليس التحذير

الى ذلك، يتم الضغط على مأرب بانتصارت ساحقة وموجعة، رغم التجهيزات العسكرية والأسلحة الحديثة والمتنوعة والاحتشادات الفضيعة لجميع الادوات من اصلاح وشرعية وداعش والقاعدة والانتقالي والحرس العفاشي بعد ترك نزاعاتهم واتحادهم ضد معركة مأرب الحاسمة

وفوق ذلك صوتهم السياسي الداعي للسلام عاليا ويسمعه الجميع ورغبتهم للسلام واضحة ويدركها الجميع

لم تستطيع السعودية ايقاف الهجمات الموجعة لسلاح الجو المسيّر ولا اعتراض الباليستي عليها لتخفيف الضغط عليها، فكيف تريدون منها تخفيف الضغط على جبهات مأرب!!

لقد وقعت السعودية بالفخ!!

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يحيى البدري