المشهد اليمني الأول

بالقانون الدولي والانسانية هي مجزرة وجريمة حرب يرتبكها ادوات العدوان بحق اطفال كانوا يلعبون كرة قدم ولن يعودو يلعبون ولن يذهبوا للمدرسة ولانها كذلك تم تغييبها من قنوات الفتنة اليمنية والعربية والجزيرة مباشر وغابت مصطلحات تعز تنزف وميليشيات التكفير تقصف الاحياء السكنية وترتكب جريمة ومجزرة بحق الطفولة والامومة

ولم نرى ابناء تعز العاهرون بالاعلام ولن نذكر حتى اسمائهم التي تثير الغثيات والتقيؤ لقد صمت سماسرة الاوطان والدين لان سيدهم الامريكي والسفير البريطاني وابو سلطان السعودي وابو ماجد الاماراتي هم من اصدروا الاوامر لتحريك الاصنام الخشبية في تعز للتخفيف عن دواعش مأرب فوقع الخونة في شر اعمالهم حيث سقط 21 ضحية فيي الجريمة منهم ثلاثة اطفال شهداء والبقية جرحى بينهم 4 اصابات خطيرة

1- الشهيد ياسين عبده فارع ١٢ سنة

2- الشهيد عبد الرحمن نشوان احمد الكبودي ١٥سنة

3- الشهيد محمد عبده احمد ناصر الأصابي ١٠سنوات

الجرحى

4- عمرعدنان محمد عبده ١٤سنة

5- يونس سيف ناجي ١٢ سنة

6- يوسف صالح محمد سليمان ١٤سنة

7- جلال عصام محمد ١١سنة

8- معاذ عبدالله محمد ١٦سنة

9- مجد عبدالعزيز احمد ١٥ سنة

10-منير عبده محمد عبدالله ١٣ سنة

11- عيسى مسعود محمدحزام ١٥سنة

12- محمد محمد غالب سميح ١٣سنة

13- حاكمه محمد احمد ام المصاب رقم ١٢ (محمد محمد غالب)

14- نبيلة توفيق القباطى ١٣سنة

15- عبدالله بن عبدالله سعيد ناجي ١٨سنة

16- علي محمود علي اميرالدين ٢٠ سنة

17- مصطفى مقبل منصر ١٤ سنة

18- حمزه مجيب محمد غالب ١٦ سنة

19- يوسف صالح محمد العمر ١٥ سنة

20- حمدي احمد عبده العديني ١٣سنة (جريح)

21- جلال محمد احمد قاسم ١١ سنة (جريح)