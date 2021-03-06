المشهد اليمني الأول

أكد مشائخ ووجهاء وأبناء سحار وهمدان وجماعة وخولان استمرار التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي.

ودعوا في لقاء قبلي اليوم السبت، بحضور محافظ صعدة محمد جابر عوض وقائد محور همدان بن زيد اللواء يحيى عبدالله عيظة الرزامي، إلى هبة شعبية لتحرير ما تبقى من محافظة مأرب من دنس الغزاة والمحتلين وأدواتهم من العملاء والمرتزقة.

وفي اللقاء أشاد محافظ صعدة وقائد محور همدان بن زيد، بمواقف مشائخ وأبناء سحار وهمدان وجماعة وخولان وكافة مشائخ المحافظة في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

ونوها بما سطره أبناء سحار وهمدان وجماعة وخولان من ملاحم بطولية في الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره وعطائهم في دعم ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

ودعا المشاركون في اللقاء إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم والتحرك بمسؤولية لمواجهة العدوان وإسقاط مشاريعه التدميرية.

ونددوا باستمرار قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي في القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية والدوائية والغذائية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولهم على تصاريح أممية.

وحملوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الصمت المعيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية منذ ست سنوات.