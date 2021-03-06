المشهد اليمني الأول

أوضح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ، أن ثورة الشهيد القائد جاءت لتصحيح العملية التعليمية والمفاهيم الخاطئة.

مبيناً في خلال الكلمة التي ألقاها اليوم السبت في حفل تكريم أوائل الجمهورية للثانوية العامة ، أن ثبات وصمود المعلمين والتربويين واستمرارهم في تأدية رسالتهم، امتدادا لرسالة الأنبياء والمرسلين رغم معاناتهم بسبب توقف الرواتب .. مؤكداً أهمية دعم التعليم وتفعيل دور صندوق دعم التعليم لضمان حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وفي مقدمتها توفير راتب المعلم.

وهنأ الحوثي أبنائه أوائل الجمهورية ومعلميهم وأولياء أمورهم على تميزهم وإصرارهم على حصد المراتب الأولى رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

واعتبر تفوق الطلاب والطالبات، انتصاراً علمياً يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وخاطب عضو السياسي الأعلى أوائل الجمهورية” حافظوا على هذه المرتبة، لأن هذه المرحلة ليست النهائية، بل هي حافز لمواصلة تفوقكم لبناء الوطن باعتباركم قادة المستقبل”.

وأكد محمد علي الحوثي أهمية العلم والتعليم باعتباره بوابة الولوج للمستقبل بكل ثقة واقتدار وصول الشعوب إلى غاياتها في الرقي والازدهار .

كما أكد عضو السياسي الأعلى أن الشعب اليمني سيتحرر بدحر العدوان إلى الأبد ليحقق النهضة التعليمية التي تليق بشعب التاريخ والحضارة .. لافتاً إلى حرص القيادة السياسية على تحديث وتطوير التعليم في اليمن.

ونوه بجهود وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية .. وأضاف” سنرى قريبا نهضة علمية متكاملة تبدأ بتصحيح المناهج وتطويرها والاهتمام بالمعلم ووسائل التعليم”.

وخاطب تحالف العدوان الأمريكي السعودي “نحن اليوم بهذا الحفل ننتصر رغم سعيكم منذ اليوم الأول لعدوانكم لإفشال التعليم بمراحله المختلفة، من خلال قصف المدارس واستهداف المعلمين بقطع مرتباتهم وإرعاب الطلاب في مدارسهم بالغارات الجوية، لكن الشعب اليمني استمر في التعليم ليحقق انتصارا نحن اليوم نحتفي به”.

وعبر عضو السياسي الأعلى عن الشكر لقيادة وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص وكل من أسهم في إنجاح التكريم الذي يليق بأبنائنا الطلاب”.