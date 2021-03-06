المشهد اليمني الأول

دشن بالمعهد الضريبي اليوم برنامج دبلوم المحاسبة الضريبية، والذي تنفذه مصلحة الضرائب.

وفي التدشين بحضور نائب وزير الاتصالات الدكتور هاشم الشامي ووكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد قاسم قحوان، أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري أن تدشين نظام البرنامج المحاسبي يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم الفني بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء الكوادر المحاسبية لمصلحة الضرائب.

ونوه بدور وزارة التعليم الفني في دعم جهود المصلحة في تطوير مهارات موظفي المصلحة، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة المحاسبية والأخذ بالمنهجية العلمية لتدريب الكوادر الضريبية وبما يلبي تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ولفت إلى أنه سيتم منح المتدربين شهادات دبلوم المحاسبة الضريبية المعتمدة من قبل وزارة التعليم الفني .. مشيرا إلى أن الهدف من التوسع في برامج التدريب، تأهيل الكوادر الضريبية لمواكبة التطورات، بما يسهم في تنمية الموارد لرفد الخزينة العامة.

بدوره استعرض الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير عبده كزمان طبيعة مراحل التدريب التي اعتمدتها المصلحة لتأهيل موظفيها على مستوى ديوان عام المصلحة وفروعها.

وأشار إلى أن الآلية المعتمدة للتدريب تتضمن إعداد الخطط الزمنية للمشروع وطبيعة المعلومات الأساسية لبرنامج دبلوم المحاسبة وكذا آلية متطلبات التشغيل والتجهيزات والمقررات الدراسية المقترحة من قبل مصلحة الضرائب.

حضر التدشين الوكيل المساعد بوزارة التعليم الفني عبدالسلام الزبيدي ووكلاء ومدراء عموم مصلحة الضرائب.