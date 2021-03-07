المشهد اليمني الأول

تعرضت ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني لهجوم إماراتي مباغت في منطقة العفا أصابح قرب مدينة التربة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز.

وأفادت مصادر موالية للعدوان عن تعرض معسكر العفا في الأصابح قرب مدينة التربة لهجوم جوي من طيران مسير تابع للقوات الإماراتية.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم المسير إستهدف مجموعة مجندين جدد وصلوا للمعسكر، مؤكداً مصرع وإصابة قرابة 90 مجند.

ولفتت المصادر إلى أن المعسكر يتبع حزب الإصلاح الإخواني وتم تسليمه من قبل قوة تتبع اللواء الرابع مشاه (جبولي) لمليشيات الحشد التابعة للمرتزق حمود المخلافي في سبتمبر 2020م.

واتهمت المصادر المرتزق “طارق عفاش” عقب خسارته للمعسكر وبتنسيق مع الإمارات انتقم من الإخوان شر إنتقام.