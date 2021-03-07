شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي، اليوم الأحد، عدة غارات جوية على مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 5 غـارات على حي النهضة وغارتين على منطقة عطان بالعاصمة صنعاء دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

وأدان المصدر التصعيد الخطير لقوى العدوان باستهداف المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة صنعاء… مؤكدا أن على قوى العدوان تحمل التبعات المترتبة على ذلك.