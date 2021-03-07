الرئيسية أخبار وتقارير غارات جوية لطيران العدوان على مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء غارات جوية لطيران العدوان أخبار وتقارير غارات جوية لطيران العدوان على مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء 7 مارس، 2021 103 المشهد اليمني الأول شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي، اليوم الأحد، عدة غارات جوية على مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 5 غـارات على حي النهضة وغارتين على منطقة عطان بالعاصمة صنعاء دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين. وأدان المصدر التصعيد الخطير لقوى العدوان باستهداف المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة صنعاء… مؤكدا أن على قوى العدوان تحمل التبعات المترتبة على ذلك. مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب أمن العاصمة صنعاء يضبط المعتدين على آل نشطان مسيرات غضب لملايين اليمنيين في 10 محافظات يمنية.. لا لسياسة التجويع وحصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني “صور + فيديو” العاصمة صنعاء تشهد حشدًا جماهيريًا كبيرًا رفضًا لسياسة التجويع وتنديداً لحصار التحالف الأمريكي على الشعب اليمني تسجيل الدخول مرحبا! تسجيل الدخول إلى حسابك اسم المستخدم كلمة المرور هل نسيت كلمة المرور؟ احصل على المساعدة استعادة كلمة السر استعادة كلمة المرور البريد الإلكتروني الخاص بك سيتم إرساله بالبريد الالكتروني كلمة سر لك. المقالات المميزة القوات المسلحة اليمنية تدشن عملية “توازن الردع السادسة” بـ14 طائرة وثمانية... 7 مارس، 2021 أعلنت القوات المسلحة اليمنية ، اليوم الأحد، تنفيذ عملية “توازن الردع السادسة ” استهدفت ميناء التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وجيزان وعسير بـ14 طائرة... بالصور أخر المستجدات.. قوات الجيش واللجان الشعبية على ضفاف سد مأرب... 7 مارس، 2021 مواطنون سعوديون.. سماع دوي انفجارات في الرياض وجدة 7 مارس، 2021 انتصارات ومواقع جديدة.. تقدم مستمر للجيش واللجان ومأرب تبتلع المزيد من... 6 مارس، 2021 قندهار التكفير في مأرب بالتقهقر الى قندهار شبوة بعد قندرهار افغانستان... 6 مارس، 2021