تمكنت الدفعات الدوية ، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع ” كاريال ” تابعة لتحالف العدوان في محافظة الجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” أن الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف.

وأكد العميد سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت الطـائرة بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.