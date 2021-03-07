المشهد اليمني الأول

أقر النظام السعودي بالعملية الهجومية الواسعة في العمق السعوديّ بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية منها 10طائراتٍ مسيرة نوع صماد3 وصاروخ ذوالفقار الباليستي.

وأكد النظام السعودي بتعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية لهجوم مسير مساء اليوم الأحد.

حيث وأن العملية التي أعلن عنها مساء اليوم الاحد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقة الدمام في عملية توازن الردع السادسة.

وفي هذا السياق حذرت السفارة الأمريكية بالسعودية رعاياها بالتوخي والحذر إثر تقارير عن هجمات صاروخية وتفجيرات بالظهران والدمام والخبر.

وكانت القوات المسلحة قد توعدت النظـام السعوديَّ بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانه وحصاره على اليمن.