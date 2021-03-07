المشهد اليمني الأول

أكد محافظ حافظة ذمار محمد البخيتي في مقابلة لقناة المنار أن عملية توازن الردع السادسة هي من أكبر عمليات الرد على العدوان في العمق السعودي.

وجدد التأكيد بالحضور على كافة الجبهات وتكثيف الضربات النوعية والموجعة في العمق السعودي ومقابلة التصعيد بالتصعيد، قائلاً:سنحضر على كافة الجبهات وسنكثف ضرباتنا في العمق السعودي وسنقابل التصعيد بالتصعيد.

وأشار البخيتي الى ان دول العدوان ومرتزقتة يريدون من اليمن وقفاً أحادياً للعمليات ويعطون أنفسهم حقاً حصرياً في تحقيق التقدم الميداني لاسيما في مأرب.

وأضاف “الشعب اليمني لن يتمكن من كسر الحصار الا باستعادة مأرب وحقول النفط فيها.

ولفت البخيـتي الى ان هناك تواصل غير مباشر مع أمريكا عبر العمانيين وقد أبلغنا بأننا سنستمر في ضرب السعودية ما لم يتوقف العدوان