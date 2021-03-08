المشهد اليمني الأول

نشر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر فشل انظمة الدفاع الجوي السعودية في صد الصواريخ البالستية للقوات المسلحة اليمنية التي اطلقت على مدينة الظهران ومناطق متفرقة في السعودية.

وأفادت وكالة “رويترز”، مساء الأحد، استنادا إلى مصادر أهلية بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق السعودية.

ونقلت “رويترز” عن ساكنين أن تم سماع دوي انفجار في حوالي الساعة 20:00-20:30.

وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة “أرامكو” إضافة إلى قاعدة أمريكية.

وكان النظام السعودي قد أقر بالعملية الهجومية الواسعة لسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في العمق السعوديّ بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية منها 10طائراتٍ مسيرة نوع صماد3 وصاروخ ذوالفقار الباليستي.

وأكد النظام السعودي بتعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية لهجوم مسير مساء الأحد.

حيث وأن العملية التي أعلن عنها مساء الاحد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقة الدمام في عملية توازن الردع السادسة.

وفي هذا السياق حذرت السفارة الأمريكية بالسعودية رعاياها بالتوخي والحذر إثر تقارير عن هجمات صاروخية وتفجيرات بالظهران والدمام والخبر.