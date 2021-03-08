المشهد اليمني الأول

نشرت وزارة الداخلية إيضاحا حول الحريق الذي نشب اليوم في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة صنعاء.

فيما يلي نص الإيضاح:

اندلع اليوم الأحد 7 مارس 2021م حريق في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين وذلك عند الساعة الثانية والنصف ظهرا .. وتسبب الحريق في وفاة وإصابة عدد من المهاجرين غير الشرعيين والعاملين بمصلحة الهجرة والجوازات.

وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء النزلاء وإطفاء الحريق، كما تم إسعاف المصابين. ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

ووزارة الداخلية إذ تعبر عن شديد الأسف لهذا الحادث المؤلم، تحمّل منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث ، لتقاعسها عن القيام بدورها في توفير الملاجئ المخصصة لتجميع وإيواء المهاجرين غير الشرعيين، وترحيلهم إلى بلدانهم وفق القوانين الدولية.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها خاطبت المنظمات الأممية المعنية بالمهاجرين أكثر من مرة وطالبتها القيام بواجبها إزاء المهاجرين غير الشرعيين، إلا أنها تقاعست عن القيام بدورها ما شكل عبئا على وزارة الداخلية التي اضطرت -برغم شحة الإمكانيات الناتج عن الحصار والعدوان- إلى توفير مركز إيواء مؤقت وهو مكتظ بالمهاجرين غير الشرعيين.