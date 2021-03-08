المشهد اليمني الأول

تُترجِمُ الضرباتُ العسكريةُ التي تنفِّــذُها صنعاءُ هذه الفترة ضد العدوّ السعودي، انتقالاً نوعياً إلى مستوى أعلى من الردع الاستراتيجي، وأبرزُ سمات هذا الانتقال تظهرُ بوضوح من خلال “كثافة” الضربات واستمراريتها، لكن هذا ليس كُـلّ شيء، فللمرحلة الجديدة مميزاتٌ أُخرى فريدة ومفصلية، من حَيثُ توقيتها والظروف المصاحبة لها داخلياً وخارجياً،

وبالذات فيما يتعلق بمواقف الإدارة الغربية لتحالف العدوان، والتي يبدو اليوم بوضوح، وأكثر من أي وقت مضى، أن مِلَفَّ اليمن بات بالنسبة لها “مأزقاً” صعباً، حَيثُ يستمر انكشاف دورها المباشر والقيادي في الحرب، في نفس الوقت الذي تحاول فيه الهروب من المسؤولية المترتبة على هذا الدور بتصريحات وتحَرّكات شكلية أصبحت أقرب إلى “فضيحة” منها إلى “غطاء” إعلامي.

قرابة 39 طائرة مسيَّرة وثلاثة صواريخ بالستية (أحدها مجنح) أطلقتها القواتُ المسلحة، منذ العاشر من فبراير الفائت حتى الآن، على عشرات الأهداف العسكرية والحيوية والاقتصادية في مناطقَ متفرقة داخل العمق السعودي، بينها العاصمة الرياض..

تصعيدٌ لا ريب في أنه يفتحُ مرحلةً جديدةً من الردع، لا زالت مستمرّة، لكنها ليست مُجَـرّد مرحلة تكثيف للضربات فقط؛ لأَنَّ النقلات التصاعدية في مسار الردع غالبًا ما تكونُ شاملةً في توجيه الضغوط على تحالف العدوان، بما يناسب متغيرات وضع المعركة كلها، وبما يسهم في تثبيت خطوات تفوق جديدة لصنعاء، بحيث يختلف الوضع عما كان عليه قبل التصعيد.

بالتالي فَـإنَّ هناك العديد من الجوانب التي يجب تسليط الضوء عليها لفهم “ثقل” التصعيد الصاروخي الجوي الجاري، وهي جوانب داخلية وخارجية مترابطة، فالتصعيد يأتي في جانبٍ منه للرد على “تشديد” الحصار المفروض على اليمن، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، لكن الأمر لا يمكن فصلُه عن وضع جبهات القتال أَيْـضاً، وبالذات جبهة مأرب، التي يتزامن التصعيد مع إعلان صنعاء عن التوجّـه لـ”حسم” المعركة فيها.

ويشير محللون عسكريون إلى أن العديدَ من الضربات التي تستهدف قواعد ومطارات العدوّ السعودي ترتبطُ مباشرةً بهذه المعركة، إذ يتم استهداف مرابض الطائرات الحربية التي يستخدمها العدوّ لإسناد مرتزِقته في المواجهات، وبالتالي فَـإنَّ الانتقال هنا ليس إلى مستوىً جديدٍ من العمليات العابرة للحدود فحسب، بل إلى وضع عسكري جديد، تتناسب فيه الانتصارات الداخلية مع شدة الصفعات الموجهة للعدو في عمقه، ليكون الضغط العسكري متكاملا وأكثر فاعلية.

يمكن أن نرى ذلك بوضوح من الجهة المقابلة أَيْـضاً، حَيثُ نجدُ أن تحالُفَ العدوان ورُعاتِه يعبّرون بوضوح عن مخاوفهم من “الوضع العسكري” الجديد الذي تتنقل إليه صنعاء فيما يخص معركة تحرير الأرض، وفيما يخص ضربات الردع العابرة للحدود في الوقت نفسه، ونظرة واحدة إلى هستيريا بيانات “الإدانة” التي تصدر هذه الأيّام من قبل دول العدوان ورعاتها وحلفائها تكفي لإدراك ذلك.

بالنسبة للنظام السعودي، فحالة “الهزيمة” التي يعيشها اليوم انتقلت إلى مستوى “فضائحي” حتى أنه حاول قبل أَيَّـام التفاخر بأنه “الدولة الوحيدة في العالم التي اعترضت هذا الكم من الصواريخ والطائرات المسيَّـرة”، في تقليعةٍ مضحكةٍ تخفي وراءها اعترافًا مُــرًّا بالعجز الكامل عن فعل أي شيء، وهو اعترافٌ يظهر بشكلٍ أكثرَ صراحة في مطالبات الرياض (اليومية) للمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذها، ومعركة مأرب المتوازية مع الضربات التي يتعرض لها النظام السعودي، يضيف إلى هذا المشهد تأكيدًا واضحًا على أن ما تعيشه المملكة ليست حالة عابرة بل واقعٌ عنوانُه “الغرق في مستنقع اليمن”.

ومن أهم التفاصيل التي توضح الكثير من أبعاد التصعيد العسكري اليمني الجاري، موقفُ رعاة تحالف العدوان في الغرب، وخُصُوصاً الولايات المتحدة، فإدارة بايدن التي كانت قد اعتزمت اللعب على وتر “وقف الحرب” و”أكثرت من التصريحات بخصوص السلام”، كما يقول رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، اصطدمت سريعاً بهذا التصعيد، وحُشرت في زاوية ضيّقة بين دعاياتها الإعلامية، وبين موقعها الفعلي كطرف في الحرب، وسرعان ما سقطت الدعايات وحل محلَّها تأكيداتٌ على “دعم الولايات المتحدة للسعودية في حماية أمنها” ومطالبات بوقف عمليات الجيش واللجان الشعبيّة في مأرب، إلى جانب الإصرار على تشديد الحصار كورقة ضغط.

يمكن القول إن التصعيدَ العسكري؛ وبسبب تكامل عناصره واتساع أرضيته، قد أحدثَ هزةً قويةً أسقطت كُـلَّ الأقنعة الجديدة والقديمة لرُعاة العدوان، واضطرهم إلى الإفصاح بشكل أوضح عن مخاوفهم مما يمثله هذا التصعيد من نقلة نوعية ستقلب الموازين بشكل جذري، وستؤدي إلى ضياع مصالحهم التي تم شن العدوان لأجلها.

ولم يقتصر تأثيرُ التصعيد على رعاة تحالف العدوان في الغرب بل أَيْـضاً على “المستفيدين” الإقليميين، مثل قطر التي دفعتها المتغيرات إلى الواجهة لتعبِّرَ عن مخاوفِها من هزيمة مرتزِقة حزب الإصلاح في مأرب؛ باعتبَار الأخير ذراعَها السياسي والعسكري في اليمن، بل وصل الحال بنشطاء قطريين إلى مطالبة “تركيا” بالتدخل، من واقع الارتباط الوثيق بين تركيا وجماعة “الإخوان” (الإصلاح) وما ستمثله خسارة هذه الجماعة لأنقرة!

إن التصعيدَ العسكريَّ، سواء في العمق السعودي، أَو داخل الجغرافيا الوطنية، لا يقاسُ فقط بكثافة الضربات أَو بأية متغيرات لحظية تنتج عنه، بل بحالته الكلية كانتقالٍ شاملٍ إلى “واقعٍ” جديدٍ كليًّا، لا تستطيعُ دولُ العدوان تجاهُلَه أَو التعامُلَ معه بالطرق القديمة، وقد نشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية عدةُ تقاريرَ لمراكز دراسات وأبحاث غربية، تحدثت بوضوحٍ عن ضرورة تغيير استراتيجيات تعامل المجتمع الدولي، والولايات المتحدة بالذات، مع مِلَفِّ اليمن، والالتفاف إلى شرط صنعاءَ بخصوص “إنهاء العدوان ورفع الحصار” كخطوة ضرورية ووحيدة للسلام، الأمر الذي يوضحُ حجمَ النقلة النوعية التي يحدثها التصعيد الجاري.

صحيفة المسيرة