المشهد اليمني الأول

تدشن هيئة الزكاة وجمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة السبت المقبل بمحافظة الحديدة مخيمين طبيين مجانيين في طب وجراحة العيون .

وأوضح أمين عام جمعية الرعاية الدكتور نشوان العطاب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مخيم العيون الـ 39 سيقام بمديرية الزيدية في الفترة من 13 ـ 18 مارس والمخيم الـ 40 بمديرية المنصورية في الفترة من 20 ـ 25 مارس، بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وذكر أن المخيمين يستهدفان إجراء فحوصات مجانية لثلاثة آلاف حالة من الأسر الفقيرة ، و600 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء، الظفرة الملتحمة، والأكياس الدهنية من الجفون.

وأشار الدكتور العطاب إلى أن سلسلة المخيمات التي تنفذها جمعية الرعاية الصحية تحت شعار “رحماء بينهم”، تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي والإحسان للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، مثمناً جهود الهيئة العامة للزكاة ومشاريعها ومنها المخيمات الطبية التي تستهدف الشرائح الفقيرة والمحتاجة كأحد أهم مصارف الزكاة .

وبيّن أن الجمعية تهدف خلال شهر مارس إلى إجراء ألف عملية جراحية مجانية للعيون، داعياً الأطباء الاستشاريين إلى استشعار المسؤولية في مساعدة المرضى المحتاجين بالمناطق التي تنعدم فيها الخدمات من خلال المشاركة في المخيمات الطبية المجانية التي تنفذها الجهات الرسمية والخاصة.

وحث أمين عام الجمعية رجال المال والأعمال وشركات الأدوية على دعم جهود توفير الأدوية واحتياجات المخيمات الطبية .

وكانت جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بالتعاون مع شركة يمن موبايل نفذتا الأسبوع الماضي مخيماً مجانياً في طب وجراحة العيون في مديرية عبس محافظة حجة، تم خلاله إجراء 332 عملية واستقبال 1500 حالة معاينة وصرف 800 وصفة طبية من أدوية العيون مجانا.