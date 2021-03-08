المشهد اليمني الأول

أوضح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري ، أن الإدارة العامة للبحث الجنائي حققت نجاحا ملموسا في إطار ضبط الجريمة والحد منها، حيث ضبط البحث الجنائي في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات 1589 جريمة مختلفة وإحباط 17 جريمة جسيمة قبل وقوعها خلال شهر فبراير الماضي.

مبيناً أنه نتج عن اجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات؛ الكشف عن ملابسات وغموض 74 جريمة ارتكبت في فترات سابقة وكانت لا تزال مجهولة الفاعل، وقد القي القبض على مرتكبيها.

لافتاً أن إلقاء القبض على 58 مطلوبا للعدالة و125 كان قد صدر بحقهم أوامر ضبط من القضاء والنيابات ، كما ضبطت الإدارة العامة للبحث الجنائي خلال فبراير 241 عنصرا تابعا للعدوان الأمريكي السعودي.

وذكر ناطق الداخلية أن البحث الجنائي تكمن خلال فبراير من ضبط 191 جريمة سرقة في مختلف المحافظات واستعاد 17 سيارة ، و21 دراجة نارية مسروقة ، كما تم ضبط 166 قضية سطو على الأراضي العامة والخاصة.

وأشار العميد العجري إلى أن الادارة العامة للبحث الجنائي بذلت جهودا كبيرة في مكافحة جرائم الإضرار بالإقتصاد الوطني، حيث تمكنت خلال فبراير من ضبط 120 مليون ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان بغرض تدمير الإقتصاد الوطني ،

وضبط عدد 87 جريمة مخالفة وتهرّب جمركي تنوعت بين تهريب مواد غذائية واجهزة الكترونية وسيارات وأسمدة ومبيدات زراعية مهربة ومحضورة الاستخدام ، بالإضافة إلى ضبط 8 جرائم تهريب وترويج مخدرات وضبط 995 كيلو جرام من الحشيش المخدر وقد أحيلت المضبوطات مع المتهمين بحيازتها للجهات المختصة.

وأشاد العميد العجري بالإنجازات التي حققتها قيادة وكوادر البحث الجنائي، ودعا المواطنين إلى مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والإستقرار ومكافحة الجريمة.