المشهد اليمني الأول

بعد فضيحة الدفاعات الجوية السعودية، هددت عناصر في الاجهزة الامنية والذباب الإلكتروني السعودي بملاحقة جميع المواطنين والنشطاء الذين ينشرون في فيديوهات القصف اليمني لأهدف في السعودية.

وقال ناشط سعودي لـ”ويكليكس السعودية” إن جهاز المباحث العامة أمره بحذف مقطع فيديو للحظة اعتراض صاروخ في سماء المملكة.

وأفاد ناشط آخر بأن حسابا إلكترونيا يتبع للملكة – الذباب الإلكتروني – راسله شخصيا من أجل حذف مقطع يوثق قصف مدينة الظهران.

وأضاف أن الذباب الإلكتروني توعده بالملاحقة والاعتقال في حال عدم حذفه لمقطع الفيديو.

وأشار نشطاء آخرون إلى أن رسالة نصية وصلتها على هواتفهم من رقم مجهول تحذرهم من نشر مقاطع قصف القوات المسلحة اليمنية للسعودية عبر مواقع التواصل.

وحسب مراقبة “ويكليكس السـعودية” لمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فإن جميع النشطاء أزالوا مقطع فيديو يوثق القصف المتكرر لأهداف واسعة في المملكة.

وتأتي هذه الهجمات ردا على غارات تحالف العدوان المستمرة ضد المدنيين في مناطق متفرقة من اليمن.

ومؤخرا روج النظام السعودي لتطبيق جديد يدعى pingme كبديل لـ”واتساب”، باعتباره أول تطبيق وطني آمن للتراسل الفوري.

لكن هذا التطبيق وغيره من التطبيقات السعودية الرسمية، محل جدل وتشكيك بحقيقة ترويج النظام السعودي.

وأعلنت صحيفة “عكاظ” السـعودية أن عددا من التقنيين في السعودية قاموا بإطلاق تطبيق جديد محلي يعرف باسم تطبيق pingme.

ويقوم عمل التطبيق على المراسلات بين السعوديين والخاص بالرسائل الفورية والدردشة، وسوف يتم إطلاقه في أول شهر فبراير المقبل.

وزعمت الصحيفة أن هذا التطبيق سوف يتمتع بخاصية التشفير من خلال كل طرف، ولم يتم تسريب أي مكالمات أو رسائل أو صور شخصية.

وأيضاً لن يقوم بمشاركة بيانات المستخدمين، وهو ما نفاه الناشطون مذكرين المستخدمين بفضائح النظام في التجسس على التطبيقات الأمنة.