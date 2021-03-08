المشهد اليمني الأول

نظم أبناء مديرية خدير بتعز وقفة قبلية مسلحة صباح اليوم بحضور رسمي وشعبي .. وخلال الوقفة القيت العديد من الكلمات التي اكدت في مضمونها على مواصلة الصمود في وجه العدوان الغاشم وحصاره الجائر .

والسير على درب الجهاد المقدس حتى يتحقق النصر لليمن واليمنيين .. ودعت الكلمات كافة احرار وشرفاء اليمن الى توحيد الصف والكلمة وتعزيز الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح لاستكمال عملية التحرر والاستقلال وتطهير الارض اليمنية من كل الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم واواتهم.

واشارت الكلمات الى اهمية المرحلة لاسيما وقد اصبح العدوان يلفظ انفاسه الاخيرة في مواجهة البأس اليماني.

كما استنكرت الكلمات وبشدة الاعمال الاجرامية التي يرتكبها مرتزقة مدينة تعز بحق المواطنين الابرياء والتي كان من اخرها استهداف حافلة للطلاب المعاقين والذي نتج عنه اصابة احدى الطالبات .

كما استهجنت الصمت العالمي المريب ازاء ما يتعرض له ابناء الشعب اليمني من حرب ابادة جماعية على ايدي آلة الموت الامريكية السعودية منذ ستة اعوام.

مباركين الانتصارات العظيمة التي يحققها ابطال الجيش واللجان الشعبية في شتى الميادين والجبهات وفي جبهة مأرب على وجه الخصوص والانتصارات التي تحققها المؤسسة العسكرية اليمنية ممثلة بالقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بإستهدافها العمق السعودي .