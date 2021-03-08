المشهد اليمني الأول

أقيمت وقفة شعبية بمنطقة المخلاف بمديرية مزهر بمحافظة ريمة بارك المشاركون خلالها الضربات اليمانية التي دكت ميناء رأس التنورة ومواقع حساسة لدولة العدوان السعودية.

وخلال الوقفة التي حضرها مسؤول انصار الله بالمديرية إبراهيم الشرفي ومدير امن المديرية يحيى علاو النهاري وعدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في المديرية بارك المشاركون في الوقفة الضربات الصاروخية التي استهدفت ميناء رأس التنورة الذي يعتبر عصب النفط السعودي

وجدد المشاركون استمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى يتحقق الانتصار داعين الى مواصلة رص الصفوف والتحرك نحو جبهات العزة والكرامة

وخلال الوقفـة استنكر المشاركون الحصار الذي تمارسه دول تحالف العدوان من احتجاز لسفن المشتقات النفطية الذي ينذر بكارثة إنسانية على مختلف القطاعات الحيوية

وحمل المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تداعيات هذا الحصار والكارثة الإنسانية الوشيكة على أبناء الشعب اليمني مؤكدين على ضرورة مواجهة تصعيد قوى العدوان واستعادة منابع النفط مهما كلف ذلك من ثمن