المشهد اليمني الأول

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في وقفة قبلية حاشدة لابناء مديرية معين، أن إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار وإيقاف العدوان والقتال في كل الجبهات.. داعيا أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام.

وأضاف مخاطبا آل سعود وآل زايد والأمريكان ” لن تنالوا من صمودنا ولن نتراجع عن قضية نعلم أنها مصيرية, سنحقق الاستقلال والسيادة الكاملة على الأراضي اليمنية “.

وتابع عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي” أقول لابن سلمان أن استمراركم في الحرب على بلدنا هو نهاية لملككم وحكمكم “.. مؤكداً أن الشعب اليمني وهو على مشارف العام السابع من العدوان سيواصل صموده وثباته ومواجهته للعدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر.

مشيداً بالانتصارات التي تحققت في الجانبين العسكري والأمني, معتبرا الإنجازات التي حققتها القوة الصاروخية والطيران المسير تتويجاً لصمود الشعب اليمني.