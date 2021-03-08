المشهد اليمني الأول

دعت أحزاب المشترك الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير لاستمرار عمليات توزان الردع ما لم يبادر تحالف العدوان بوقف عدوانه السافر على اليمن ورفع الحصار وفتح المطارات والموانئ اليمنية.

وباركت أحزاب اللقاء المشترك في بيان عملية توازن الردع السادسة للقوات المسلحة في العمق السعودي التي استهدفت شركة “أرامكو” في ميناء رأس التنورة ومواقع عسكرية في الدمام وعسير وجيزان.

وأكد البيان ان هذه العملية العسكرية الكبيرة والواسعة هي للدفاع عن اليمن في مواجهة التجويع والحصار والتدمير الذي يتعرض له .. مشيراً الى العملية تدل على التنامي المتسارع في القدرات النوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية.

ولفت البيان الى أن هذه العملية النوعية أظهرت النظام السعودي صاغرا وعاجزا عن حماية نفسه، مستجديا في ذات الوقت دعم العالم في حفظ ما أسماه أمن إمدادات الطاقة العالمي التي عجز عن حمياتها.