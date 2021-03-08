المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الاثنين، أن عمليات القوات المسلحة هي دفاعية بحتة وعملا بمبدأ حق الدفاع عن النفس

وجدد التأكيد على أن المتضامنين مع تحالف العدوان إنما يدفعونه للغرق في المستنقع اليمني.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر ” المتضامنون مع تحالف العدوان إنما يدفعونه لمزيد من الغرق في مستنقع اليمن والمسلك الخطأ دون أن يقدموا له شيئا سوى البيانات”.

وأضاف محمد عبدالسلام: نقول لهم لن تكونوا دعاة سلام وأنتم تحرضون المعتدي على مواصلة عدوانه وحصاره لليمن.

أن عمليات القوات المسلحة هي دفاعية بحتة وعملا بمبدأ حق الدفاع عن النفس.

الجدير بالذكر أن العديد من الدول أصدرت بينات إدانة للعملية التي نفذتها القوات المسلحة يوم أمس في العمق السعودي دون أن تلتفت تلك الدول لما بعانيه الشعب اليمني طيلة ست سنوات من عدوان وحصار خلف أكبر مأساة انسانية حسب تقارير الأمم المتحدة.