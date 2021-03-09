المشهد اليمني الأول

دارت معارك شرسة شمال غرب مدينة مأرب، صباح الإثنين، بين قوات الجيش واللجان الشعبية وبين قوات مرتزقة تحالف العدوان.

وحققت قوات الجيش واللجان، ليل (الأحد _الإثنين)، إنجازات ميدانية جديدة على صعيد المعارك الشرسة التي تخوضها من شمال مدينة مأرب باتجاه المنفذ الشرقي للمدينة.

وفرضت قوات الجيش واللجان الشعبية، الإثنين، سيطرتها الكاملة على البوابة الشمالية لمدينة مأرب، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد عناصر تنظيم القاعدة.

وأفادت مصادر قبلية في محافظة مأرب”، بأن قوات الجـيش واللجان الشعبية، شنت خلال الساعات الماضية، هجوم عسكري كبير باتجاه مواقع مرتزقة تحالف العدوان في المناطق الفاصلة بين الطلعة الحمراء وجبال البلق القبلي.

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش واللجان، تمكنت من تطهير منطقة “الرعود” و”حمة الصيد” ومنطقة وتمكنت، من فرض سيطرتها على جبهة العلم الأبيض، بعد سيطرتها الكاملة على منطقة “العاقل”، الأمر الذي دفع بمجندي المرتزقة وعناصر القاعدة الفرار من جبهة العلم، باتجاه جبل القرود ووادي البراء.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش واللجان، تمكنت من السيطرة على نقطة الخطاب الأمنية التابعة لما تسمى القوات الخاصة شمال المدينة.

ولفتت المصادر، الى أن قوات المرتزقة سحبت على دفعتين كافة مجنديها من أطراف الجبل القبلي عبر منطقة “حصن السد” لتعزيز قواتها المنهارة في الطلعة الحمراء”،

حيث سحبت قوات مرتزقة تحالف العدوان مجنديها في الدفعة الأولى على متن 30 عربة نقل عسكرية وفي الدفعة الثانية على متن 15 عربة نقل عسكرية.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الجيش واللجان، تمكنت من خلال هجومها العسكري فرض سيطرتها الكاملة على الطريق الفرعية الرابطة بين منطقة الطلعة الحمراء وجبل البلق القبلي، والتي استحدثها المرتزقة في 2015.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش واللجان تمكنت من السيطرة على 2 من أكبر مخازن السلاح التابعة لقوات التحالف غربي جبهة “الطلعة الحمراء”.

وأكدت المصادر، أن قوات مرتزقة العدوان استخدمت لأول مرة القصف بصواريخ الكاتيوشا من موقعها في جبل الخشيبة باتجاه جبهة “الطلعة الحمراء” التي تم الاستغناء عنها منذ أكثر من عام بعد أن طور الجيش واللجان الطائرات المسيرة.

لهيب الرمال

وأفادت مصادر محلية في مأرب ، بأن قوات الجيش واللجان الشعبية، شنت خلال الساعات الماضية، هجوم عسكري كبير باتجاه مواقع قوات تحالف العدوان وعناصر تنظيم القاعدة في المناطق الصحراوية الفاصلة بين مديرية خب بمحافظة الجوف وطريق العبر الرابط محافظة مأرب بمحافظة حضرموت ومنفذ الوديعة الحدوي مع السعودية.

وأكدت المصادر، أن المعارك اشتدت وتيرتها، من أطراف مديرية رغوان شمال مدينة مأرب ووصولاً الى شرق المدينة في جبهة العلمان “الأبيض والأسود” في عزلة آل مشعل شرقي مدينة مأرب.

جبهة رغوان

وأوضحت المصادر، بأن قوات الجيش واللجان خاضت في هجومها معارك شرسة ضد قوات التحالف وميليشيات الإصلاح وعناصر تنظيمي “القاعدة ” في جبهة رغوان شمال مدينة مأرب، تمكنت خلاله من تطهير مناطق مويس ومنطقة “آل زبع” و”الصوالح” و “خربة آل الطليلي”، وتقدمت باتجاه منطقة “حزمة آل زبع”، التي تشهد حالياً معارك شرسة بين الطرفين، وسط أنباء تتحدث عن إنهيارات واسعة في صفوف المرتزقة.

العلمان مفتاح صافر والرويك

وعلى صعيد المعارك التي تشهدا جبهة العلم الأبيض، أوضحت المصادر، أن قوات الجيش واللجان، شنت هجوم عسكري واسع باتجاه قوات المرتزقة، تمكنت خلالها من تطهير مناطق واسعة وذات أهمية مكنها من الاقتراب باتجاه العلم الأسود، ومنطقة الرويك شمال حقول صافر النفطية.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الجيش واللجان، تمكنت من خلال هجومها العسكري تطهير مناطق “برقة أشقر” و”مليفوفة” و”السك” و”سلريق” و”دسوس”، في جبهة العلم الأبيض.

وأضافت المصادر أن المعارك تدور حالياً بين الطرفين في منطقة “منقذة” المطلة على العلم الأسود.

وتمكنت قوات الجيش واللجان، السبت الماضي، من فرض سيطرتها الكاملة على غرفة اتصالات العمليات العسكرية التابعة لقوات التحالف وعناصر القاعدة في منطقة “أبوشد” بجبهة العلم، شمال مدينة مأرب، وإطباق حصار خانق استهدف أكثر من 40 إرهابي من عناصر القاعدة.