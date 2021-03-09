المشهد اليمني الأول

” خاص”

– حيص بيص امريكا والخونة في فيتنام

بعد ست سنوات من عدوان أمريكا على الشعب الفيتنامي واستخدام قنابل النابلم المحرمة دوليا وامام تقهقر جيوش أمريكا والخونة الفيتناميين وعلى عجل من أمره وبتاريخ 25 ابريل 1975م وامام تقدم ثوار فيتنام بقيادة الزعيم ” هو شي منه ” وقيادة الجنرال الاسطورة ” جياب فو ” اصدر الرئيس الامريكي ” جيرالد فورد ” وعلى عجل قرار الانسحاب وعدسات الكاميرا تصور حيص بيص حال قوات أمريكا المغادرة ومعهم الاذناب من وزراء حكومة الخيانة مع عائلاتهم اثناء الجلاء والأجلاء من عاصمة ماتسمى فيتنام الجنوبية ” سايجون ”

وفي 30 ابريل 1975م تم تحرير سايجون وتوحيد فيتنام واصبحت سايجون باسم مدينة ” هوشي منه ” وامريكا تعاني حتى اليوم من عقدة فيتنام ولاتجرؤ بالحديث والتحدث عن النظام الشيوعي الماركسي في فيتنام ولو ببنة شفة بل تعاون وعلاقات دبلوماسية وفقا للقانون الدولي وابن البلاد بالميدان هو من يحدد وحدد مصير بلاده وبفوهة البندقية ومن بطون الكلاشن كوف وليس امريكا وعملائها الخونة

أمريكا تعلمت ولم تتعلم

امريكا تعلمت من درس فيتنام جزئياً ولكي لاتكون سايجون الثانية صنعاء نقلت سفارتها الى عدن ولكي لاتكون عدن هي سايجون الثانية نقلت سفارتها الى جدة في السعودية وبالمثل لكي لانرى وبالصوت والصورة مصير العملاء وعائلاتهم في صنعاء وعدن سايجون فيتنام نقلت هادي والوزراء والعملاء مع عائلاتهم الى عواصم العدوان الرياض وابو ظبي واسطنبول والدوحة كبار وصغار ونص نص

بل ونقلت القصر الجمهوري الى القصر الملكي واستنسخت قناة اليمن الفضائية في فنادق الرياض ونقلت كل العملاء والخونة من اقصى اليمين حتى اليسار وماتبقى منهم خليك بالبيت مرجفين بالداخل اين الراتب ياحوثي ونحن جياع ويكفي حرب … الخ من معزوفة خوالف المنازل والبيوت . فاصبح جميع وكل الخوان في حمى قرن الشيطان نجد ومسلسل قيامة عصمان .

– سايجون الثانية والثالثة

من يدري ربما تكون سايجون الثانية هي جدة والرياض ونجد والظهران دفعة واحدة وبايدي المُستضعفين من شعب اليمن والحجاز ونجد والاحساء ولا ننسى نجران وذلك فضل الله يؤتيه من يشأ باستبدال قوم مكان قوم وسايجون الثانية لها محل من الاعراب وكش ملك يا اعراب النفاق والخيانة، فامريكا لم تتعلم بعد معنى ارادة الشعوب، ولم تتعلم بعد معاني الايمان القرآني والبأس اليماني

نستوعب جيدا ان القرار لايملكه هادي الدنبوع وليس بيد السعودي المتصهين ولا بيد التركي الماسوني اردوغان ولا بيد الاذناب القطري والاماراتي ولاحتى الهاشمي المزيف المغربي والاردني بل ان الامريكي كذلك لايملك قراره فالقرار بيد الصهيونية العالمية التي تسمى بالحكومة العالمية ارباب المال والشركات العابرة للقارات انهم كبار اليهود المفسدين بالارض المحرفين لشريعة موسىٰ بالتلمود المُحرفين لشريعة عيسىٰ بالتثليث والبروستانت ويريدون تحريف الاسلام بالوهابية واخوان عصمان .

لذلك يجب ان تكون سايجون الثالثة في تل ابيب والقدس المُحتلة وباجثاث سايجون الثانية تترنح سايجون الثالثة وتنتهي بقوم اولى قوة وبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد الله مفعولا .

العدوان مستمر وأمريكا مستمرة والخونة ادوات خشبية صنمية ولا بد من تل ابيب وان طال العدوان .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

8 مارس 2021م