المشهد اليمني الأول

بما يشبه خطاب الوداع والاقرار بالهزيمة والرحيل من قندهار مأرب ومن على شاشة قناة اخوان ربيع اخوان هيلاري كلينتون الجزيرة مايسمى بمحافظ مأرب سلطان العرادة قال :

” واعترف بتفوق قوات انصار الله وقدراتهم، وأنهم يهاجمون مدينة مأرب من ثلاثة محاور أساسية.

واضاف العرادة ان تحالف العدوان سحب المنظومات الدفاعية، وهو ما جعل قوات الجيش واللجان الشعبية تستخدم صواريخها وطائراتها المسيرة.

واعترف العرادة ان قوات الخيانة والعمالة والارتزاق منيت بخسائر كبيرة ، معلنا أن عدد القتلى يصل إلى 18 ألف، أما الجرحى فهم بين 40-50 ألف وباجمالي 68الف مابين صريع وجريح ولم ينسى العرادة ان يعرب عن أمله في أن يكون هناك صفقة لإيقاف الحرب في مأرب.

ويرى ناشطون أن تصريحات العرادة لقناة الجزيرة لسان حال الدواعش والاخوان بمثابة إخلاء للعهدة ووضع الابواق وخونة اليمن وتحالف العدوان أمام الأمر الواقع وتقبل واقع تحرير مـأرب في قادم الايام .

وصرح مصدر خاص للمشهد اليمني الاول بان العرادة لن يذهب الى السعودية بل سيتوجه الى احدى عواصم الاستعمار القديم لليمن اما لندن بريطانيا او اسطنبول تركيا بني عصمان .