المشهد اليمني الأول

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال اليومين القادمين الكشف عن كافة أسلحة الردع الاستراتيجية .

وقال العميد سريع في تغريدة له على تويتر” في الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه) القوات المسلحة اليمنية ستزيح الستار خلال اليومين القادمين إن شاء الله عن معرض الشهيد القائد.

وأضاف العميد سريع أن المعرض سيحوي كافة الصناعات العسكرية وعلى رأسها أسلحة الردع الاستراتيجية وحجم ما وصلت إليه الصناعات اليمنية من تطور وتقدم كبير بفضل الله.

وتابع قائلا” قادمون في العام السابع بقوة الله”.