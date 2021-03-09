المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي للجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، مشاهد حطام الطائرة التركية التي أسقطتها الدفاعات الجوية بصاروخ مناسب لم يكشف عنه في منطقة المرازيق بمحافظة الجوف قبل يومين.

وتضمنت المشاهد حطام الطـائرة والأدخنة لا تزال تتصاعد منها جراء احتراقها، وبينت المشاهد أن أجزاء الطـائرة وما تحويه من أجهزة وكاميرات لا تزال واضحة المعالم.

الجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية تمكنت سابقا من إسقاط عدة طائرات من نفس النوع منها طـائرة أسقطت في الصليف بالحديدة أواخر ديسمبر 2019، كما تم اسقاط طائرة أخرى في الحديدة مطلع 2020م، .

كما أسقطت طـائرة مماثلة في سماء منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف في الـ6 من يناير 2021.

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