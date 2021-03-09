المشهد اليمني الأول

اعترف محافظ مأرب المعين من حكومة المرتزقة، المرتزق “سلطان ‏العرادة“، بخسران “18 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى” في عام واحد، مؤكدا أن قوات الجيش واللجان الشعبية تحاصر مأرب من ثلاثة محاور.

وفي تصريح له أوضح المرتزق العرادة أنه لولا طائرات تحالف العدوان لكان الأمر مختلفاً فقد أحدثت فارقاً في المعارك بعد تفوق الجيش واللجان الشعبية، مشيراً إلى أن “السعودية سحبت قواتها من مأرب كما سحبت الإمارات منظومة الدفاع الجوية”.

واعترف العرادة بتفوق قوات الجيش واللجان الشعبية وقدراتهم، قائلا إنهم يهاجمون مدينة مأرب من ثلاثة محاور أساسية.

واضاف العرادة ان تحالف العدوان سحب المنظومات الدفاعية، وهو ما جعل قوات الجيش واللجان الشعبية تستخدم صواريخها وطائراتها المسيرة.

كما اعترف العأرادة أن قوات المرتزقة منيت بخسائر كبيرة، معلنا أن عدد القتلى يصل إلى 18 ألف، أما الجرحى فهم بين 40-50 ألف وباجمالي 68الف مابين صريع وجريح.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك صفقة لإيقاف الحرب في مأرب.

ويرى ناشطون أن تصريحات الخائن العأرادة لقناة الجزيرة، بمثابة إخلاء للعهدة ووضع الابواق وخونة اليمن وتحالف العدوان أمام الأمر الواقع وتقبل واقع تحرير مـأرب في قادم الايام .

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