المشهد اليمني الأول

” خاص ”

– التأسلم الاخواني والوهابي

تركيا الاخوان التي تحتل شمال سوريا فتحت مكاتب في حلب عفرين وادلب لتجنيد دواعش التكفير ومقاتلين مرتزقة وبرواتب مغريه والطائرات السعودية تنقلهم الى قندهار مأرب حسب تقرير للمرصد السوري وتقرير لقناة سكاي نيوز ومواقع اخبارية عربية وعالمية وكذلك سمحت تركيا للقيادي الاخواني في حزب الاصلاح حميد الاحمر فتح مكاتب في المدن التركية لتحشيد دواعش ومرتزقة اتراك

والطائرات السعودية والتركية لاتنقلهم الى فلسطين المُحتلة وتحريرها من الكيان اليهودي الصهيوني الغاصب بل تنقلهم الى قندهار مأرب بعقيدة التأسلم الاخواني والوهابي اللذان مزقا الوطن العربي والاسلام من مئات السنين ولمصلحة اليهود المساكين الذين تعرضوا لمجازر مزعومة بالهولوكوست بالغرب والتعويض في فلسطين في الوطن العربي

كما قال الاستعمار الغربي بريطانيا وايد ذلك عبد العزيز بن سعود مؤسس السعودية مطلع القرن العشرين وكذلك قناة يمن شباب لسان حال فرع الاخوان باليمن التابع لمركز التنظيم العالمي للاخون تركيا اردوغان والجميع يمزق الاسلام والانظمة الجمهورية والانسان في مطلع القرن الواحد والعشرين لمصلحة تمدد الكيان بيهودية وعبرية كل فلسطين المُحتلة وسيناء الوطن البديل لماتبقى من شعب فلسطين بصفقة عار القرن وبذلك نجح اليهود باختراق الاسلام من الداخل بالتركي والسعودي

وتوجيه سلاح الجهاد نحو الداخل فهوكافر وبالتحالف مع بريطانيا وامريكا ويراد اليوم التحالف العلني مع اسرائيل لمواجهة شيعة اهل بيت الرسول الكريم كما افتى احد مشايخ الوهابية السعودية القائل بأن شرط ظهور المهدي المنتظر هو تحالف اهل السنة ” الوهابية والاخوان ” مع اليهود والنصارى للقضاء على الخطر المشترك والذي ظهر في هذا الزمان بايران

وحركات المقاومة الاسلامية التي اسماها الشيخ الوهابي بالروافض واستشهد بحديث مكذوب على الرسول الكريم فكيف يكون حديث للرسول يحلل قتل شيعة اهل بيته الكرام وبالتحالف مع اعداء الاسلام اليهود والنصاري وبالتاكيد هوحديث صحيح للشيخين كوهين وادرعي.

– خبثاء العالم والداخل بالتحشيد

مؤشرات سقوط قندهار التكفير في مأرب ادى الى استنفار عالمي وداخلي وبكل المبررات الزائفة لمنع بل لتأخير السقوط فالامم المتحدة وامريكا وبريطانيا بالقلق الشديد ومواقع واعلام تابعة للاخوان والسعودية وبشخصيات ومشايخ وهابية تتداعي وتتنافر الى قندهار مأرب بدواعش ومرتزقة ومال وقوافل غذاء وقولهم سقوط قندهار مأرب هو سقوط لشرعية الفنادق هو سقوط للجمهورية العائلية هو سقوط ليمن الوصاية

بل هو سقوط لشبة الجزيرة العربية وهو خطر على الاقتصاد العالمي بنقص امداد النفط والغاز من الظهران ومأرب حسب تصريح للشيخين كوهين وادرعي وقبل ذلك ومع اول سنة عدوان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو قال :

بسيطرة يمن الانصار على باب المندب تختنق اسرائيل فكانت خيانة 2ديسمبر 2017م واحتلال باب المندب من الطوارق وسلفية جنوب التكفير والامارات وبقيادة ضباط يهود وامريكان فاصبح الكيان في أمن وأمان من باب المندب الى حين معلوم وبينما تعيش المدن المُحتلة ثورة جياع في عدن وتعز والضالع ولحج ويافع يقوم خونة الفنادق بتسيير قوافل غذاء من شبوة وحضرموت وحتى الساحل الغربي وتعز الغربية الى قندهار مأرب بعد تقاطر قوافل المرتزقة والدواعش وبفتاوي علماءالتكفير فرع الزنداني بالجنوب والوسط التعزي .

-لِیَمِیزَ ٱللَّهُ ٱلۡخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ

من الاجحاف اسقاط افعال خونة تعز والجنوب والساحل الغربي على الجغرافيا اليمنية فالخائن خاىن لايمثل إِلّا نفسه فالخائن لادين له ولاوطن له فدينه المال ووطنه الفنادق مثله مثل المفسدين بالارض طائفة اليهود من بني اسرائيل فتعز وعدن والمخأ تتبرأ منهم ولا نخفي سرا بالقول ان القاعدة الشعبية لم تعد كما كانت في اول سنة عدوان بالجنوب وتعز والساحل ولكنها لم ترقى بعد الى المستوى المطلوب

وربما استمرار البعض بالتخندق مع خارج العدوان وادواته بالداخل سيدفع الصهيونية للانكشاف اكثر بصدور قرارات جمهورية من القصر الملكي السعودي بسلخ المخا من تعز وباب المندب من الجنوب والخوخة من الحديدة وتشكيل كيان ما جديد كحارس رسمي مشرعن لاسرائيل في باب المندب وبالمثل سلخ المحافظات النفطية شبوة وحضرموت وبكيان ما موالي للخارج ومالذلك من حرمان الشعب من خيراته سيؤدي ذلك الى صحوة شعبية عارمة تقتلع كل اشكال واصناف الخيانة باليمن بعد ان يتميز الخبيث من الطيب .