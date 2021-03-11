المشهد اليمني الأول

باليـستيات يمنية.. كشفت القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس، افتتاح معرض الشهيد القائد، للعديد من أسلحة الردع الإستراتيجية، وكشفت عن عدد من الصواريخ الباليستية اليمنية والمجنحة الجديدة والمحلية الصنع قصيرة وبعيدة المدى.

ذو الفقار، يتصف بأنه صاروخ باليـستي بعيد المدى يشتغل على محرك سائل، ويتميز بدقته العالية في اصابة الأهداف.

سعير، صاروخ باليستي قصير المدى، محلي الصنع، يشتغل على محرك وقود صلب، ويتميز بدقته العالية في اصابة الأهداف.

قاصم، صاروخ باليــستي متوسط المدى، محلي الصنع، يتصف بأن نوعية هدفه أرض أرض، يشتغل على محرك وقود صلب، يستميز بنظام التوجية: تحكم يتميز بدقته العالية في اصابة الأهداف.

قدس2، صاروخ باليستي مجنح بعيد المدى يتميز بدقته العالية في اصابة الأهداف، معدل محليا.

نكال، صاروخ باليستي قصير المدى، محلي الصنع، يشتغل على محرك وقود صلب، ويتميز بدقته العالية جداً في اصابة الأهداف.

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