المشهد اليمني الأول

كشفت القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس، افتتاح معرض الشهيد القائد، للعديد من أسلحة الردع الإستراتيجية، كما كشفت عن عدد من الطائرات المسيرة جديدة ومحلية الصنع من طراز “وعيد” و”صماد4″ و”شهاب” و”خاطف” و”مرصاد” و”رجوم”.

شهاب

طائرة مسيّرة، يبلغ طولها 300 سم، ويصل عرض الجناج الى 5م، مداها يصل الى أكثر من 1600 كم، تحمل عدة رؤوس متفجرة حسب نوع المهمة، تتصف بأنها طائرة هجومية ذكية لاستهداف الأهداف الثابتة والمتحركة.

صماد3

طائرة مسيّرة، يصل مداها الى 1550 كم، تتصف بأنها طائرة هجومية، وتحمل رأس حربي متفجر.

صماد4

طائرة مسيّرة، يصل طولها الى 3 أمتار، وعرض الجناح 5 أمتار، يصل الى أكثر من 2000 كم، تحمل قنبلتين يصل وزن القنبلة الى 25 كم، تقوم بتنفيذ مهام رصد وعمليات استهداف دقيقة.

خاطف

طائرة مسيّرة، يصل طولها الى 1.60 متر، عرض الجناح 1 متر، وقطر يصل الى 11سم، بينما يصل مداها إلى أكثر من 25 كم، مزودة بنظام استشعار للأهداف الثابتة والمتحركة، تحمل رأس حربي شديد الانفجار (خارق ومتشظي) تقوم بتنفيذ مهام تكتيكية هجومية.

وعيد

طائرة مسيّرة يصل طولها 4 متر بينما يصل مداها الى أكثر من 2500 كم، وتحمل عدة رؤوس متفجرة حسب نوع الهدف، كما تقوم بتنفيذ عمليات هجومية دقيقة.

رجوم

طائرة مسيّرة، يصل قطرها 150 سم، طول الذراع 40 سم، ويصل مداها لأكثر من 10 كم، تحمل عبوات يصل وزنها الى أكثر من 40 كجم، تقوم بتنفيذ مهام رصد وعمليات الاستهداف الدقيقة.