الرئيسية أيقونة الصمود التصنيع الحربي طائرات مسيرة يمنية الصنع تكشف لأول مرة “فيديو + صور” أيقونة الصمودالتصنيع الحربيفيديوهات طائرات مسيرة يمنية الصنع تكشف لأول مرة “فيديو + صور” 11 مارس، 2021 31 المشهد اليمني الأولفلاشة إستعراضية لجناح الطيران المسير معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب أكثر من نصف مليار ريال حصيلة حملة الإنفاق الشعبية “حيّ على خير اليمن” لدعم الصناعات العسكرية اليمنية وزير الدفاع العاطفي: اسلحتنا تصنع بأيدينا وخبراتنا ازاحة الستار عن صواريخ يمنية باليستية رهيبة |شاهد “صور + فيديو” تسجيل الدخول مرحبا! تسجيل الدخول إلى حسابك اسم المستخدم كلمة المرور هل نسيت كلمة المرور؟ احصل على المساعدة استعادة كلمة السر استعادة كلمة المرور البريد الإلكتروني الخاص بك سيتم إرساله بالبريد الالكتروني كلمة سر لك. المقالات المميزة مسيّرات جديدة.. مسيّرات يمنية محلية الصنع قصيرة وبعيدة المدى (تفاصيل بالصور... 11 مارس، 2021 كشفت القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس، افتتاح معرض الشهيد القائد، للعديد من أسلحة الردع الإستراتيجية، كما كشفت عن عدد من الطائرات المسيرة جديدة ومحلية... باليـستيات يمنية.. إزاحة الستار عن باليستيات يمنية محلية الصنع مجنحات قصيرة... 11 مارس، 2021 القائد الأعلى للقوات المسلحة يفتتح معرض “الشهيد القائد” للصناعات العسكرية 11 مارس، 2021 لِیَمِیزَ ٱللَّهُ ٱلۡخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ.. تركيا والسعودية وكل الخبثاء بالتحشيد الى... 11 مارس، 2021 قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي يكشف تفاصيل الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي... 10 مارس، 2021