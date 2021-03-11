المشهد اليمني الأول

سلمت إذاعة سام اف ام في مؤتمر صحفي عقدته في معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية اليمنية الحصيلة النهائية للمرحلة (١٣) من حملة الإنفاق الشعبية “حيّ على خير اليمن” والتي بلغت (٣٠) مليوناً و(٩١٤) ألف ريال .

حيث قامت إذاعة سام اف ام بتسليم هذه الحصيلة للجهات المستهدفة بالدعم خلال هذه المرحلة، والمتمثلة في (القوة الصاروخية اليمنية) و (سلاح الجو المسيّر اليمني) و (قسم القناصة بدائرة العمليات العسكرية اليمنية) ومعها مسار دعم معركة تحرير مأرب في حملة الحشد والتعبئة (حيّ على خير الرجال) .

وقد دشنت إذاعة سام اف ام خلال هذا المؤتمر الصحافي المرحلة الرابعة عشرة من حملة الإنفاق الشعبية (حي على خير اليمن) وبدأت فعلياً باستقبال مساهمات الإنفاق المالية عبر حسابها الرسمي والوحيد في مكاتب البريد اليمني بعموم المحافظات اليمنية رقـم (٥٥٥ ٥٥٥) .

الجدير بالذكر أن حصيلة حمـلة الإنفاق الشعبية (حيّ على خير اليمن) لدعم الصناعات العسكرية اليمنية قد تجاوزت خلال مراحلها الثلاث عشرة الماضية (نصف مليار ريال) بفضل الله تعالى .