المشهد اليمني الأول

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زادة“، مخاطبا السعودية وحلفاءها : مرت 6 اعوام دون تحقيق المزاعم الواهية حول فتح اليمن “في 3 اسابيع”؛ لقد حان الوقت لتستيقطوا.

وكتب “خطيب زادة” في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه بموقع تويتر : ان السعودية تواصل من جديد انتهاك المبادئ الاخلاقية عبر قصف الشعب اليمني المحاصر والمحروم.

وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: ينبغي على السعودية ان توقف هذه المجازر وتضع حدا لحربها ضد المسلمين والعرب.

واكد : لقد مرت 6 اعوام دون تحقيق المزاعم الواهية حول فتح اليمن “في 3 اسابيع”؛ حان الوقت لتستيقظوا.