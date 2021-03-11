المشهد اليمني الأول

صدر يوم أمس عدد خاص من صحيفة اليمن بمناسبة ذكرى يوم الشهيد القائد وقد حفل العدد الخاص بالتقارير والكتابات التي تحدثت عن أهمية مشروع الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي إضافة الى ما واجهه هذا المشروع من تحديات كبيرة.

وفي العدد تقرير موسع عن بدايات الانطلاقة وكيف توجهت السلطة الى محاربة المشروع وشن الحروب على صعدة من خلال ثقافة الحرب التي كانت سائدة في عقلية السلطة آنذاك.

وكشف التقرير عن أسباب تلك الحرب وعلى رأسها مواجهة المشروع واجهاضه إضافة الى أسباب ثانوية تتمثل في تصفية الصراعات في السلطة وكان السبب الرئيسي التماهي مع التحركات الامريكية في المنطقة لاسيما بعد احتلال أفغانستان والعراق.

وتضمن العدد الخاص تقرير عن موقف حزب الإصلاح من أنصار الله منذ انطلاقة مشروعهم وحتى ثورة 21سبتمبر 2014م.

وتحدث الناطق الرسمي لأنصار الله رئيس الوفد المفاوض محمد عبدالسلام عن الجانب السياسي الشهيد القائد.