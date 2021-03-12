المشهد اليمني الأول

أعلنت الإمارات عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف الاستثمار لدى الكيان الصهيوني في قطاعات مختلفة، بينها الطاقة والفضاء.

ولفتت وكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أنه من خلال الصندوق، ستقوم الإمارات بالاستثمار “ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها في إسرائيل”.

وأكدت أبو ظبي أن الخطوة تهدف إلى “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اثنين من الاقتصادات المزدهرة في المنطقة، وفتح المجال للاستثمارات وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة”، مشيرة إلى أن الصندوق سيتم تمويله “من مخصصات الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص”.

وجاء الإعلان، بعد مكالمة هاتفية بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله “تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين”.

وكانت الإمـارات وقعت في سبتمبر الماضي، وبرعاية أمريكية، اتفاق إقامة علاقات مع إسرائيل.