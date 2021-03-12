المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث باسم الشركة الإيرانية للنقل البحري عن تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم اجرامي في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط.

وأكد المتحدث باسم شركة الايرانية للنقل البحري علي غياثيان اليوم الجمعة تضرر جزء من هيكل سفينة الشحن الايرانية ( ايران شهركرد) اثر اصابتها بعبوة ناسفة يوم اول امس الاربعاء في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط​​.

وأضاف غياثيان: إن هذه السفـينة التابعة لشركة الشحن والنقل البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية ،كانت في طريقها من إيران إلى أوروبا ، وبعد اصطدامها بعبوة ناسفة اندلع حريق صغير في موقع الانفجار و تم احتواؤه على الفور بجهود قائد السفينة وطاقمها ولم يصب أي من أفراد الطاقم جراء الحادث.

وتابع: إن سفـينة ” ايران شهركرد” ستواصل مسارها بعد فحص حجم الأضرار واجراء عملية التصليح.

ووصف غياثيان في تصريح لـ “نورنيوز” هذه العملية الإرهابية بأنها مثال واضح للقرصنة البحرية ، مؤكدا ان هذا الاجراء يتعارض مع القوانين الدولية بشان أمن الملاحة التجارية مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد هوية مرتكبي هذه العملية عبر المنظمات الدولية المعنية.